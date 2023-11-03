03 ноября, 16:43Происшествия
Второй случай нападения енота на ребенка произошел в зоопарке в Петербурге
Фото: 123RF/nialat
В зоопарке в Санкт-Петербурге произошел второй случай нападения енота на ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.
"Установлено, что 2 ноября 2023 года во время посещения контактного зоопарка одно из животных причинило 13-летней школьнице телесные повреждения. Ребенку оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего прокуратура и региональный глав Следственного комитета (СК) РФ организовали проверку.
Аналогичный случай ранее произошел в августе. Енот покусал семилетнего ребенка. Девочка получила травму уха.
Местная прокуратура заявила о намерении провести проверку контактного зоопарка на предмет соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными и следования требованиям безопасности посетителей.
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