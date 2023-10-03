Стая бездомных собак напала на женщину в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Стая бездомных собак напала на женщину на Западном рынке в Нижневартовске, пишет RT.

В Сети распространилось видео, где показано, как животные набросились на россиянку. Местные СМИ сообщают, что в тот момент рядом проезжал мужчина, который отогнал собак и вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали с рваными ранами.

За последние три дня в Нижневартовске зафиксировали шесть случаев нападения бездомных собак на людей, рассказали в Следственном комитете.

"Данная информация проверяется следователями следственного отдела по городу Нижневартовску в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России ("Халатность")", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что собака набросилась на девятилетнего мальчика в деревне Савельево Дмитровского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, алабай сорвался с привязи и напал на ребенка, который находился на соседнем участке. У мальчика диагностировали раны головы и тела, он госпитализирован.

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