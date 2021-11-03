Последствия обвала грунта на Краснопресненской набережной устранят в ближайшее время

10:10
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Последствия обвала грунта на Краснопресненской набережной Москвы устранят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Capital Group.
В компании подчеркнули, что обвал произошел возле строительной площадки Capital Towers со стороны Проектируемого проезда. Происшествие не оказало влияния на застройку жилых башен.
"В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время", – говорится в сообщении.
В Capital Group добавили, что авария произошла из-за излива грунтовых вод.
Ранее из-за обвала было перекрыто движение транспорта в районе Краснопресненской набережной. Сообщалось, что пострадали бытовки, забор, а также столбы и дорога.
Последствия провала грунта на Краснопресненской набережной устранят в ближайшее время
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