Последствия обвала грунта на Краснопресненской набережной устранят в ближайшее время

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Последствия обвала грунта на Краснопресненской набережной Москвы устранят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Capital Group.

В компании подчеркнули, что обвал произошел возле строительной площадки Capital Towers со стороны Проектируемого проезда. Происшествие не оказало влияния на застройку жилых башен.

"В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В Capital Group добавили, что авария произошла из-за излива грунтовых вод.

Ранее из-за обвала было перекрыто движение транспорта в районе Краснопресненской набережной. Сообщалось, что пострадали бытовки, забор, а также столбы и дорога.

