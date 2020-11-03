Российская туристка скончалась в Турции

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Пожилая туристка из России скончалась на отдыхе на одном из курортов турецкой Аланьи. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.
Инцидент произошел в курортном городе Тюрклер-Махаллеси. 74-летней женщине стало плохо в воде, она потеряла сознание.
Пенсионерку вывели из воды и госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
Обстоятельства смерти гражданки РФ не установлены. Сейчас выясняется, связана ли смерть туристки с коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что в Анталье при крушении катера с туристами погиб гражданин России. Всего на плавсредстве было 30 человек, некоторые сумели доплыть до ближайшего острова.