Девочка пострадала в результате ДТП на севере Москвы

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На Дубнинской улице в Москве произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля LADA в районе дома 30 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Nissan. После этого LADA загорелась.

В результате пострадала пассажир автомобиля Nissan, девочку с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

Ранее внедорожник с 14-летним водителем перевернулся на Сиреневом бульваре столицы. По предварительной информации, подросток за рулем SsangYong наехал на бордюр и дорожный знак, после чего машина перевернулась. В результате пострадала 14-летняя девочка-пассажир.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительно, один из несовершеннолетних тайно взял ключи от автомобиля и передал другому, который и находился за рулем.