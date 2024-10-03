The Warzone: затонувшая в КНР атомная подлодка имела гибридную силовую установку

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Субмарина 041, затонувшая вблизи Ухани в Китае, имела гибридную силовую установку, сообщает издание The Warzone. Она была оснащена не только двигателем, но и небольшим ядерным реактором, говорится в статье.

В материале модернизированную подлодку сравнивают с советским проектом 651Э 1980-х годов, где также были предусмотрены две установки: дизель-электрическая и ядерная.

О затонувшей подлодке стало известно 27 сентября. Однако инцидент, по данным журналистов, случился еще в мае–июне.

СМИ опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, которые были сделаны в июне над городом Ухань. На этих фотографиях видны краны на местной верфи. Утверждается, что около этой верфи и должна была быть пришвартована затонувшая субмарина.

В посольстве КНР в Вашингтоне сообщили, что не обладают какой-либо информацией по поводу предполагаемого инцидента.

