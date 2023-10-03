Женщину насмерть зажало между двумя машинами на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина погибла под колесами автомобиля около подъезда дома на улице Фабрициуса на северо-западе Москвы, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки около подъезда жилого дома на улице Фабрициуса. 21-летний злоумышленник решил прогреть автомобиль, принадлежащий другу. Сев за руль машины, он завел двигатель, не убедившись, что транспортное средство не начнет движение. Не успев затормозить, мужчина совершил наезд на женщину 1973 года рождения", – отметили в сообщении.

В результате инцидента женщина оказалась зажата между двумя автомобилями, после чего она скончалась на месте от полученных травм.

Прокуратура установила, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не имеет водительского удостоверения. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве заявили, что мужчине предъявили обвинение по пунктам "а" и "в" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый признал вину, его отправили под домашний арест.

Ранее полиция задержала водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, включая детей. Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний мужчина. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Три автомобиля столкнулись на юге Москвы