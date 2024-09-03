Дело о мошенничестве возбуждено в отношении трех работников подразделений миграции Москвы

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) столичного ГУ МВД России. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

По версии следствия, фигуранты, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, не позднее 7 августа текущего года сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, что обладают возможностями по сокращению срока их пребывания на территории РФ.

C целью личного обогащения они получили от жертв своих махинаций денежные средства в размере не менее 80 тысяч рублей, однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий.

В рамках расследования правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, откуда изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. Следователи планируют предъявить фигурантам обвинение в ближайшее время, также они будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

Между тем обыски по делу о мошенничестве в ЦВСИГ в деревне Сахарово, расположенной в Москве, начались днем 3 сентября. Тогда сообщалось, что фигурантами уголовного дела стали два инспектора, которые обещали мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. На тот момент было известно о вознаграждении в 30 тысяч рублей.

Позже стало известно, что по статье "мошенничество" под подозрение подпали наемный работник и гражданский служащий ЦВСИГ. Следствие предположило, что они могут быть причастны к совершению противоправных действий против содержащихся там людей и их родственников.