Наемный работник и гражданский служащий в ЦВСИГ Сахарово подозреваются в мошенничестве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наемный работник и гражданский служащий Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в дереве Сахарово в Москве подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В ведомстве указали, что сейчас полицейские вместе со следователями проводят действия, направленные на выяснение обстоятельств и иных лиц, причастных к преступлению, в том числе обыски на рабочих местах задержанных по месту жительства. Инспектор фонда отделений по документированию иностранцев и делопроизводитель канцелярии ЦВСИГ могут быть причастны к совершению мошенничества против содержащихся там людей и их родственников.

Собранные материалы уже направили в следственные органы, где приняли процессуальное решение, добавили в ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось о проведении следователями обысков в ЦВСИГ. Предварительно, дело связано с предложениями двух инспекторов за денежное вознаграждение помочь иностранцам быстрее отправиться домой, а также устроить им свидания. Суммы вознаграждения доходили до 30 тысяч рублей.