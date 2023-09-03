СК возбудил дело после смерти подростка на тренировке по боксу в Видном

Фото: Следственный комитет РФ

В городском округе Видное в Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего во время тренировки по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области в своем телеграм-канале.

Подросток погиб на тренировке по боксу в Подмосковье на стадионе в Видном, когда два несовершеннолетних боксера отрабатывали ударную технику. Отмечается, что оба спортсмена были в средствах защиты и соблюдали правила.

Причины произошедшего выясняются. Известно лишь то, что во время спарринга подросток упал и ударился о беговую дорожку.

"Следователем следственного отдела по Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка во время тренировки по боксу по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Сообщается, что подросток не получил повреждений. Он потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор. После этого он, не приходя в сознание, скончался. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно о гибели шестилетнего ребенка, которого сбил электропоезд в Липецкой области. Мальчик пересекал железнодорожный переезд после закрытия шлагбаума вместе с отцом на велосипедах. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.