Предполагаемому серийному отравителю Сабанову предъявили обвинение

20:13
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Следствие предъявило обвинение Мурату Сабанову по двум статьям Уголовного кодекса РФ по делу об отравлении прохожих в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сабанову предъявлено обвинение по пяти эпизодам пункта "в" части 4 статьи 162 ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), 16 эпизодам части 1 статьи 162 ("Разбой"), пункту "г" части 3 статьи 158 ("Кража")", – рассказала адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко.
В данный момент по уголовному делу продолжается следствие.
Безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова задержали летом 2019 года. По данным следствия, злоумышленник подсыпал в напитки случайных знакомых феназепам, клозапин и трамадол, после чего грабил их. Жертвами преступных действий стали более 30 человек.
Впоследствии полиция отпустила Сабанова под подписку о невыезде, однако из-за общественного резонанса его снова задержали и арестовали. На данный момент он находится под стражей до 25 сентября.
Серийный отравитель частично признал вину
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