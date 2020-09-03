Предполагаемому серийному отравителю Сабанову предъявили обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следствие предъявило обвинение Мурату Сабанову по двум статьям Уголовного кодекса РФ по делу об отравлении прохожих в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сабанову предъявлено обвинение по пяти эпизодам пункта "в" части 4 статьи 162 ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), 16 эпизодам части 1 статьи 162 ("Разбой"), пункту "г" части 3 статьи 158 ("Кража")", – рассказала адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко.

В данный момент по уголовному делу продолжается следствие.

Безработного уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова задержали летом 2019 года. По данным следствия, злоумышленник подсыпал в напитки случайных знакомых феназепам, клозапин и трамадол, после чего грабил их. Жертвами преступных действий стали более 30 человек.

Впоследствии полиция отпустила Сабанова под подписку о невыезде, однако из-за общественного резонанса его снова задержали и арестовали. На данный момент он находится под стражей до 25 сентября.

