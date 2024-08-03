РИА Новости: экс-министру энергетики Подмосковья Самарину предъявят новое обвинение

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-министру энергетики Московской области Александру Самарину, который находится под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Расследование по уголовному делу Самарина продолжается, необходимо, в том числе, завершить ряд судебных экспертиз, а также предъявить ему новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого", – говорится в сообщении.

При этом источник агентства не уточнил, связано ли обвинение с новой статьей Уголовного кодекса РФ, или оно касается нового эпизода по вменяемой Самарину статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

19 апреля суд отправил Самарина под домашний арест, отклонив ходатайство следствия о заключении его под стражу.

По данным следствия, бывший министр энергетики Подмосковья знал о неэффективности и формальном подходе к подготовке объектов теплоснабжения Подольска, однако не организовал работу комиссий по приемке объектов, формально подошел к обязанностям по обеспечению жителей водоснабжением.

Как считают следователи, Самарин знал о необходимости срочных и системных мер со стороны ведомства по реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал их, из-за чего произошла авария на трубопроводе теплосети. В результате этого жителям микрорайона Подольска, организациям и бюджету Подмосковья был причинен материальный ущерб.

Ранее заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова заключили под стражу на два месяца по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он стал фигурантом уголовного дела. Следователи не уточнили другие подробности дела, однако источник в правоохранительных органах рассказал, что уголовное дело против зампреда возбудили из-за получения им взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.

