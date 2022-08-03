В Приморье грузовик врезался в 7 машин из-за отказа тормозов

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Грузовик врезался в семь автомобилей на трассе в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, 27-летний водитель Nissan Diesel не справился с управлением из-за того, что у грузовика произошел перегрев тормозной системы.

"Неуправляемая машина совершила столкновение со стоящим автомобилем Lexus, а также с транспортными средствами Газель, Toyota Harrier, Nissan Note, Toyota Siena, Daihatsu Terios, Nissan AD. В результате <...> получила травмы 15-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Siena", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подростка доставили в больницу с травмами головы. Также указывается, что стаж водитель Nissan Diesel составляет 8 лет, алкоголь в крови у него не обнаружили. Проверку по факту аварии начала полиция. Вынесено определение о возбуждении административных дел.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае. ДТП произошло на автодороге Минусинск – Новоселово. Всех пострадавших доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.