Полицейский погиб в результате стрельбы у здания Пентагона

Фото: AP Photo/Kevin Wolf

Один полицейский скончался в результате стрельбы у здания Пентагона в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Уточняется при этом, что полицейский погиб не от огнестрельного ранения, а от ножевого.

Официального подтверждения данного сообщения пока не поступало, однако некоторые американские телеканалы продемонстрировали кадры, на которых микроавтобус без опознавательных знаков, но в сопровождении полицейских машин, подъехал к зданию больницы, после чего сотрудники правоохранительных органов отдали честь.

Ранее управление охраны министерства обороны США заявило об устранении угрозы в связи со стрельбой у Пентагона. Оцепление сняли, однако жителей Арлингтона, где расположено здание, призвали воздержаться от поездок в район места происшествия.

Сообщение о стрельбе недалеко от Пентагона в пригороде Вашингтона 3 августа распространили американские СМИ.

Отмечалось, что выстрелы были слышны рядом с платформой близлежащей к зданию станции метро. По некоторым данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.

