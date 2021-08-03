В Пентагоне сообщили об устранении угрозы на месте стрельбы

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Управление охраны министерства обороны США, располагающегося в Пентагоне, сообщило об устранении угрозы в связи с инцидентом со стрельбой вблизи здания.

"Место происшествия в безопасности, но все еще остается активным местом преступления", – говорится в сообщении управления в Twitter.

Оцепление со здания Пентагона было снято, однако жителей Арлингтона призвали воздержаться от поездок в район места происшествия. Вход на станцию метро, рядом с которой произошла стрельба, остается закрытым.

Сообщение о стрельбе недалеко от Пентагона в пригороде Вашингтона 3 августа распространили американские СМИ.

Отмечалось, что выстрелы были слышны рядом с платформой близлежащей к зданию станции метро. По некоторым данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.