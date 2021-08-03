В США несколько человек пострадали при стрельбе рядом со зданием Пентагона

18:25
Фото: AP Photos/Sagar Meghani
Неизвестный устроил стрельбу недалеко от Пентагона в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, звуки стрельбы были слышны рядом с платформой близлежащей к зданию станции метро. По данным телеканала WDVM, есть несколько пострадавших в результате происшествия.
"Официальные лица сообщают о нескольких раненых", – указывает канал.
Управление охраны Пентагона блокировало комплекс и обратилось к его персоналу с требованием оставаться внутри.
"Пентагон сейчас блокирован в связи с инцидентом в транзитном центре <...> . Мы призываем избегать поездок в этот район", – говорится в сообщении управления в Twitter.
Ранее не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в городе Индианаполис в американском штате Индиана.
По данным полиции, инцидент случился на парковке возле похоронного бюро в субботу, 31 июля, в 23:30 по московскому времени. В момент начала стрельбы на месте проходила служба.
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