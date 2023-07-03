Власти оценили ущерб от попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону в 92,5 млн рублей

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Дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону во время попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" был нанесен ущерб в размере 92,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что сумма ущерба дорожно-транспортной отрасли составила 28,8 миллиона рублей. Помимо этого, пострадало 5 единиц специализированной коммунальной техники, на восстановление которой потребуется 63,7 миллиона рублей.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе.

Утром 24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил все массовые мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе. Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам и призвали не выходить из дома в целях безопасности.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российскими властями организовал переговоры с Пригожиным. В результате основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение главы Белоруссии по деэскалации ситуации. Бизнесмен заявил, что его бойцы разворачивают колонны техники в обратную сторону.

Движение по ряду российских дорог было возобновлено после введенных ограничений