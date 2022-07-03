Пожар на крыше башни Capital Towers в "Москва-Сити" потушен

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожар крыше одной из башен Capital Towers в "Москва-Сити" ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"Возгорание 1 квадратный метр, горели строй леса. Пожар ликвидирован до приезда служб", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одной из башен Сapital Тowers в "Москва-Сити".