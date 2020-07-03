Адвокат потерпевших прогнозирует новое публичное обращение Михаила Ефремова

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Адвокат семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Александр Добровинский прогнозирует появление нового публичного обращения от актера Михаила Ефремова. По словам юриста, оно может прояснить ситуацию со сменой позиции артиста.
"Я не берусь рассуждать, что движет господином Ефремовым, – так быстро менять свою позицию. Вся страна смотрела на великолепное выступление заслуженного артиста РФ, где Ефремов говорил, что он виноват, где он просил у всех прощения. Я даже знаю людей, которые плакали из-за того, что "он покаялся". Теперь он не виноват. Наверное, все-таки дождемся второго публичного обращения, где господин Ефремов сам публично будет говорить, что он не виноват, – и тогда поймем, куда разворачивается ситуация", – рассказал Добровинский в беседе с Москвой 24.
Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев сообщил о том, что Ефремов в ходе допроса свою вину в ДТП не признал.
"Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – объяснил адвокат.
В то же время Пашаев отметил, что вопрос о признании вины в процессе допроса не поднимался в принципе.
С другой стороны, представитель семьи погибшего Добровинский назвал признание вины Ефремовым, которое артист дал в ходе публичного обращения несколько недель назад, актерским перформансом.
Адвокат потерпевших заявил, что автомобиль Ефремова в момент ДТП был полностью исправен
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