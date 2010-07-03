"Уральские авиалинии" опровергли попадание молнии в самолет

"Уральские авиалинии" опровергли сообщение о попадании молнии в самолет U679, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика.
"Никакого происшествия не было", – заявили представители "Уральских авиалиний". В компании подчеркнули, что полет рейса U679 из Домодедова в Пулково проходит в штатном режиме.
Ранее СМИ сообщали, что экипаж рейса "Уральских авиалиний" Москва – Санкт-Петербург подал сигнал об ударе молнии в борт.
Накануне стало известно, что компания "Уральские авиалинии" возобновила рейсы из Екатеринбурга в Прагу. Полеты пришлось приостановить, так как чешскую сторону не устроили условия по транссибирским маршрутам для Czech Airlines, и разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" было временно аннулировано.
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