Личность выпавшего из самолета в Лондоне пассажира-безбилетника остается неизвестной

Пассажир-безбилетник, выпавший из отсека шасси самолета Kenya Airways при посадке в Лондоне, скорее всего, был сотрудником аэропорта в Найроби. Он мог попасть на воздушное судно, используя свой пропуск. К такому выводу пришли кенийские следователи, пишет газета The Sun.

Следователи изучили запись с камер наблюдения в международном аэропорту Найроби. На кадрах был зафиксирован случай незаконного проникновения на борт лайнера. Как считают представители следствия, погибший мужчина занимался погрузкой багажа и по этой причине имел доступ в зону обслуживания самолета. Личность нарушителя установить пока не удалось, отмечает издание.

1 июля в Скотленд-Ярде сообщили, что при посадке самолета Kenya Airways в Лондоне из отсека шасси выпало тело пассажира-безбилетника. 30 июня погибшего мужчину обнаружили в саду у одного из домов в районе Клапхэм. Осматривая воздушное судно, правоохранители нашли в отсеке шасси сумку, воду и небольшой запас еды. Следователи полагают, что безбилетный пассажир мог замерзнуть насмерть в пути.

