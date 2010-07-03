В Петербурге задержали подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в центре столицы, сообщили Агентству "Москва" в МВД России.

Задержанными оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. Их уже доставили в Москву для проведения следственных действий.

Нападение произошло в конце июня на улице Каретный Ряд. Неизвестный мужчина ударил Галданову после словесной перепалки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Побои". ГСУ Следственного комитета по Москве попросило передать расследование дела ему.

Как рассказала сама режиссер, двое мужчин предложили ей деньги за секс, а в ответ на отказ ударили ее несколько раз по голове.