Бастрыкин взял на контроль дело об избиении полицейскими двух осужденных

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о применении насилия полицейскими в отношении журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, сообщает пресс-служба СКР.

Следователям дано поручение выяснить все обстоятельства преступления и при наличии оснований привлечь всех причастных к уголовной ответственности.

Отмечается, что дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц из ОМВД России по столичному району Щукино.

Михеенко и Евгеньев осуждены в 2017 году по статье 228 о хранении, перевозке или изготовлении наркотиков. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Следственный комитет начал проверку после наезда гидроцикла на малолетнего ребенка в акватории Оки в городском округе Серпухов.