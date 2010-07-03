СК проводит проверку после наезда гидроцикла на ребенка в Подмосковье

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Следственный комитет начал проверку после наезда гидроцикла на малолетнего ребенка в акватории Оки в Подмосковье, сообщили Агентству "Москва" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, вблизи лодочной станции "Старт" в городском округе Серпухов водитель гидроцикла наехал на мальчика. Ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести, и был госпитализирован.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее сообщалось, что СК проводит доследственную проверку после гибели мужчины на станции Коломенская Павелецкого направления МЖД.