СК заинтересовался гибелью мужчины на станции Коломенская МЖД

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит доследственную проверку после гибели мужчины на станции Коломенская Павелецкого направления МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, в 18:05 мужчина 1987 года рождения при попытке взобраться на платформу станции Коломенская был сбит проходящим поездом Барыбино – Москва. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

20 июня электричка, следовавшая в Царицыно, сбила мужчину в возрасте 50-60 лет на перегоне между платформами Москворечье и Царицыно.