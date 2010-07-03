Мужчина погиб под колесами электрички в районе платформы "Коломенское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электричка насмерть сбила мужчину на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел у железнодорожной платформы "Коломенское" Павелецкого направления МЖД.

"В результате он скончался на месте", – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Днем 20 июня электричка, следовавшая в Царицыно, сбила мужчину в возрасте 50-60 лет на перегоне между платформами Москворечье и Царицыно.

Тело погибшего направили в Царицынский морг. По факту происшествия следователи организовали проверку. Личность погибшего устанавливается.

