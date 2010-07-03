Минобороны отреагировало на сообщения о "взрыве газа" на подводном аппарате

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Минобороны РФ сообщение норвежского Агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате", передает ТАСС.

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", – заявили в ведомстве.

Директор департамента норвежского агентства Пер Странд ранее заявил Reuters, что российские власти якобы сообщили, что на аппарате произошел взрыв газа.

По данным Минобороны, на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата произошел пожар, когда специалисты проводили биометрические измерения.

В результате ЧП погибли 14 моряков. В настоящее время аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Ведется расследование.