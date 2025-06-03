Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в Красной Пахре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошел в деревне Красная Пахра в ночь на 3 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Сведений о возможных пострадавших при пожаре не поступало.

Торговые павильоны со строительными материалами загорелись в деревне Красная Пахра в ТиНАО в ночь на 3 июня. Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, однако затем она достигла 1,2 тысячи "квадратов".

Всего к тушению возгорания привлекли 22 специалиста и 8 единиц техники МЧС. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью потушить пожар.