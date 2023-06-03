ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по Бердянску. Об этом сообщает администрация города в телеграм-канале.

"Около 18:40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу", – отмечается в сообщении.

По предварительным данным оперативных служб, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 6 ракет. В администрации добавили, что жители Бердянска могли в небе увидеть взрывы.

В настоящее время информация по произошедшему уточняется.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово. Еще один снаряд попал в частный жилом дом в селе Муром. В результате ЧП произошел пожар.

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