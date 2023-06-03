Глава СК запросил доклад по уголовному делу о ДТП в Нижегородской области

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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем", – отметили в ведомстве.

В дорожно-транспортное происшествии погибли трое взрослых, а также дети в возрасте девяти, восьми и трех лет.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту "в" части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В свою очередь, Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Нижегородской области Дмитрию Канонерову представить доклад о процессе расследования данного дела.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на 554 километре автодороги Москва – Уфа. На подъезде к Воротынцу водитель легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

На месте погибли четыре человека – дети 2014 и 2015 годов рождения, мужчина и женщина, которые сидели на передних сиденьях. Еще одного ребенка и женщину в тяжелом состоянии доставили в Воротынскую ЦРБ.

В реанимационном отделении скончался ребенок 2020 года рождения. На месте происшествия работал прокурор Воротынского района Андрей Назаркин.

Позже число погибших в результате ДТП в Нижегородской области увеличилось до 6.

Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом