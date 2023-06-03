14:17Происшествия
Причиной крупного ДТП в Петербурге могла стать неисправность тормозов грузовика
Фото: vk.com/spb_today
Причиной крупного ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга могли стать неисправные тормоза грузовика, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Об этом полиции рассказал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу и спровоцировавший аварию.
"Эта информация в настоящее время проверяется, будут назначены необходимые автотехнические экспертизы", – говорится в сообщении.
ДТП произошло в субботу утром на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Данные о количестве автомобилей и числе пострадавших разнятся.
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о 7 пострадавших в ДТП с участием 10 автомобилей. МЧС по Санкт-Петербургу заявляет об 11 пострадавших и столкновении 13 автомобилей.
Городской комитет по здравоохранению сообщает, что после аварии в больницы доставили 12 человек, включая двух детей.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием более десятка машин произошло на Софийской улице у дома 52 в 08:43. К устранению последствий аварий от МЧС задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
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