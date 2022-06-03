В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ГИБДД Москвы уточнили число пострадавших в аварии с участием автобуса на Ленинградском шоссе. Их число составляет 15 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В департаменте транспорта столицы ранее говорили о 12 пострадавших, при этом в СК сообщали о 16 пострадавших.

Позднее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что количество пострадавших увеличилось до 21, из которых 10 доставлены в Центральную больницу Химок и 1 человек – в больницу в Долгопрудном.

Из находившихся на остановке в момент аварии никто не пострадал.

Накануне стало известно, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область. На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

Движение в сторону Москвы в районе аварии было затруднено.

