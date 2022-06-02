Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе выросло до 16

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

До 16 увеличилось число пострадавших в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Химках, сообщает ТАСС.

"В результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 доставлены в химкинскую городскую больницу", – отметила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее стало известно, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область.

На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

В Дептрансе Москвы предупредили, что движение в сторону Москвы в районе аварии затруднено и рекомендовали выбирать пути объезда.

