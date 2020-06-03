Суд рассмотрит дело мужчины, напавшего на контролера столичного метро

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Черемушкинский районный суд столицы рассмотрит дело против мужчины, напавшего на контролера столичного метро, в результате чего она впала в кому, сообщает Агентство "Москва".

В отношении 18-летнего гражданина РФ утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

7 марта на станции "Теплый Стан" мужчина прошел через турникеты по чужой социальной карте. Женщина-инспектор остановила его и потребовала предъявить проездной билет. В ответ мужчина толкнул ее двумя руками в область груди, в результате чего женщина упала спиной на лестничные ступеньки, ударившись затылком.