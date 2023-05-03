Девять человек стали жертвами стрельбы в сербской школе

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Жертвами стрельбы в одной из школ сербской столицы Белграда стали девять человек, еще семь человек ранены, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, среди погибших – охранник школы и восемь детей. Пострадали шестеро детей и учитель. Одного ребенка с ранением в голову уже оперируют. Еще двое детей находятся в реанимации.

Стрельба произошла в образовательном учреждении района Врачар. Четырнадцатилетний подросток нанес смертельное ранение охраннику и сверстникам. Предположительно, оружие принадлежит отцу ребенка.

В момент происшествия ученик находился в состоянии наркотического опьянения. При этом ранее за ним не замечали особенностей в поведении: он был примерным учеником и является сыном медиков. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.