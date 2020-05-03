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Происшествия

07:34

Пожар охватил многоквартирный жилой дом в Ямало-Ненецком автономном округе

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном деревянном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе. Известно, что огонь охватил площадь почти в 500 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар случился в населенном пункте Лесной поселок. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 4:10 по московскому времени.

"Проводится тушение по повышенному 3 номеру, площадь пожара – 495 квадратных метров", – передает РИА Новости информацию от МЧС.

В ведомстве уточнили, что из-за пожара пострадал один человек. Он был оперативно госпитализирован, о степени тяжести травм не сообщается. Еще 13 жителей дома, в том числе двое детей, эвакуированы спасателями и временно размещены в автобусе администрации.

"В 5:25 (по московскому времени) – локализация", – добавили в МЧС.

В ближайшее время власти проведут заседание по вопросу размещения жильцов дома.

Ранее пожар произошел в квартире многоэтажки на юго-востоке Москвы. Сообщалось, что сотрудникам МЧС удалось спасти из огня одного человека.

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