03 апреля, 13:55Происшествия
В Ульяновской области у самолета сорвало дверь во время полета
Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"
В Ульяновской области у учебного самолета во время полета сорвало заднюю откидную дверь. Инцидент произошел днем 2 апреля в районе аэродрома Солдатская Ташла. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
Дверь от легкомоторного самолета обнаружили в поле за жилым массивом. В результате произошедшего никто не пострадал. Детали происшествия устанавливаются.
Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
Ранее в Иркутской области рухнул стратегический ракетоносец Ту-22М3. Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.
Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области