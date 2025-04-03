В Ульяновской области у самолета сорвало дверь во время полета

Фото: телеграм-канал "Приволжская транспортная прокуратура"

В Ульяновской области у учебного самолета во время полета сорвало заднюю откидную дверь. Инцидент произошел днем 2 апреля в районе аэродрома Солдатская Ташла. Об этом сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Дверь от легкомоторного самолета обнаружили в поле за жилым массивом. В результате произошедшего никто не пострадал. Детали происшествия устанавливаются.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее в Иркутской области рухнул стратегический ракетоносец Ту-22М3. Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что пострадавших среди гражданского населения нет. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.