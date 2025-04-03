ВВС Индии заявили о крушении истребителя во время учебного полета

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Истребитель Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпел крушение в сельской местности в западном штате Гуджарат. Один из пилотов погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Индии.

В заявлении уточнили, что двухместный самолет поднялся в воздух с аэродрома Джамнагар.

"Пилоты столкнулись с технической неисправностью и катапультировались, избежав причинения вреда аэродрому и местному населению. К сожалению, один пилот умер от полученных травм, а второй находится на лечении в госпитале", — указали ВВС Индии.

В настоящее время ведется расследование причин происшествия.

Ранее небольшой самолет рухнул на жилой дом в городе Бруклин-парк американского штата Миннесота. После крушения на месте вспыхнул пожар. По информации СМИ, все пассажиры и экипаж самолета погибли, жители дома не пострадали.

Национальный совет США по безопасности на транспорте организовал расследование по факту авиакатастрофы.