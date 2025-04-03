03 апреля, 08:05Происшествия
ВВС Индии заявили о крушении истребителя во время учебного полета
Фото: ТАСС/imago images/Hindustan Times
Истребитель Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпел крушение в сельской местности в западном штате Гуджарат. Один из пилотов погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Индии.
В заявлении уточнили, что двухместный самолет поднялся в воздух с аэродрома Джамнагар.
"Пилоты столкнулись с технической неисправностью и катапультировались, избежав причинения вреда аэродрому и местному населению. К сожалению, один пилот умер от полученных травм, а второй находится на лечении в госпитале", — указали ВВС Индии.
В настоящее время ведется расследование причин происшествия.
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