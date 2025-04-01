Польша объявит в розыск медэкспертов по катастрофе Ту-154 с Качиньским на борту

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Прокуратура Польши планирует объявить в розыск 43 российских судмедэксперта, которые участвовали во вскрытии останков жертв катастрофы Ту-154 2010 года, сообщает Life.ru со ссылкой интервью председателя следственной группы № 1 Кшиштофа Шварца агентству PAP.

"Мы будем ходатайствовать перед судом об аресте, который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск", – сказал эксперт.

Варшава выявила якобы серьезные нарушения более чем в 60 протоколах вскрытий, поэтому Польша выдвинет обвинения и планирует получить объяснения от российских экспертов.

Самолет бывшего польского президента Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли 96 человек, включая Качиньского и его жену. В последние годы польские власти обвиняли РФ в произошедшем и заявляли, что на борту якобы произошел взрыв.

В свою очередь, новое правительство Польши решило отказаться от версий о вине РФ в катастрофе. В частности, эксперты не подтвердили факт взрыва на борту самолета.

