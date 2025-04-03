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03 апреля, 10:45

Происшествия

Летчики увели Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье во время крушения

Фото: телеграм-канал SHOT

Летчики разбившегося ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 во время падения увели борт от жилых домов в Иркутской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев, передает RT.

Глава Иркутской области подчеркнул, что эту информацию ему предоставили в министерстве обороны России. Кобзев также выразил соболезнования семье погибшего пилота и пообещал оказать им помощь.

Ту-22М3 потерпел крушение во время выполнения планового полета 2 апреля недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района в Иркутской области. Четыре человека, входящие в состав экипажа, успели катапультироваться. При приземлении один из летчиков погиб.

Поисково-спасательная группа эвакуировала всех выживших членов экипажа на аэродром базирования. Жилые дома и мирные граждане не пострадали в результате случившегося. По предварительным данным, борт рухнул из-за технической неисправности.

Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

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происшествиярегионы

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