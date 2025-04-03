Электричество восстановлено в двух поселках Иркутской области после ЧП с Ту-22М3

Фото: телеграм-канал SHOT

В поселках Средний и Новомальтинск Иркутской области удалось восстановить электроснабжение после его отключения, которое произошло из-за крушения бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Игоря Кобзева.

В настоящее время к электроснабжению не подключена деревня Буреть, где живут около 670 человек. Восстановить подачу энергии в этот населенный пункт специалисты планируют в 14:00 по местному времени (09:00 по московскому). При этом жалоб от граждан из-за случившегося не поступало, уточнил глава региона.

На данный момент для жителей деревни Буреть подключили генераторы, расположенные на водонапорной башне и в котельной.

"Еще один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство", – уточнил Кобзев.

Ту-22М3 рухнул в безлюдной местности Иркутской области при выполнении планового полета 2 апреля. Экипаж из четырех человек успел катапультироваться, однако при приземлении погиб летчик. Поисково-спасательная группа эвакуировала остальных на аэродром базирования.

В результате случившегося жилые строения и мирное население не пострадали. Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

