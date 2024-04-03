Глава Татарстана призвал очнуться после атаки дронов на предприятия республики

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Глава Татарстана Рустам Минниханов в связи с атакой дронов на предприятия республики призвал не терять бдительность и принять необходимые меры безопасности. Такое заявление он сделал на энергетическом форуме, сообщает телеканал республики "Татарстан-24" в своем телеграм-канале.

Минниханов подчеркнул, что промышленные и энергетические объекты являются желанной целью для противника и к ударам по инфраструктуре нужно быть всегда готовыми.

"Видимо, из-за того, что ураза (мусульманский пост. – Прим. ред.) и пост православный всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, бригады помощи. Мы должны своими силами решать эти вопросы", – сказал глава Татарстана.

Атака украинских беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске произошла утром 2 апреля. В особой экономической зоне "Алабуга" указали, что беспилотник упал на здание общежития в Елабуге.

По данным пресс-службы главы республики, в результате инцидента пострадали 14 человек. Шесть из них остаются в больнице, остальных выписали и отпустили домой. В Следственном комитете РФ заявили, что эта атака будет расследоваться, как и другие удары по российским объектам.