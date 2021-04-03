Водитель каршеринга, устроивший ДТП на юге Москвы, был лишен прав

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Водитель автомобиля каршеринга, устроивший смертельное ДТП на улице Орджоникидзе, был лишен прав с января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.

"По имеющимся у столичной ГИБДД данным, водитель, управлявший автомобилем каршеринга, в январе лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.

ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как рассказал замруководителя ЦОДД Александр Евсин, водитель каршеринга пытался уйти от погони.

Также уточняется, что из-за ДТП перекрыты 1-я и 2-я полосы движения по улице Орджоникидзе, 10 по направлению к ТТК.