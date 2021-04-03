Водитель каршеринга, устроивший ДТП на юге Москвы, был лишен прав

20:49
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Водитель автомобиля каршеринга, устроивший смертельное ДТП на улице Орджоникидзе, был лишен прав с января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.
"По имеющимся у столичной ГИБДД данным, водитель, управлявший автомобилем каршеринга, в январе лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", – говорится в сообщении.
ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло на юге столицы вечером субботы, 3 апреля. В результате столкновения погибли два человека. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Как рассказал замруководителя ЦОДД Александр Евсин, водитель каршеринга пытался уйти от погони.
Также уточняется, что из-за ДТП перекрыты 1-я и 2-я полосы движения по улице Орджоникидзе, 10 по направлению к ТТК.
Два человека погибли в результате ДТП на улице Орджоникидзе
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