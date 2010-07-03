Пожар вспыхнул на комбинате "Красная нить" в Петербурге

Пожар вспыхнул на фабрике "Красная нить" в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Как уточнили в МЧС, пожарные подразделения выехали на Гельсингфорсскую улицу для тушения огня. По предварительной информации, в здании фабрики загорелась кровля на площади 200 квадратных метров.

Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоили второй ранг сложности. Сведений о пострадавших нет, добавили в МЧС. В тушении участвуют 18 единиц техники и 80 пожарных.