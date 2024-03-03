Полиция задержала мужчину, который совершил убийство на лестничной клетке в Москве

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Мужчина избил потерпевшего на лестничной клетке жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что на лестничной площадке жилого дома на пятой Парковой улице обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с телесными повреждениями.

Также стало известно, что прокуратура установила и задержала фигуранта 1988 года рождения. Он привлечен к уголовной ответственности по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее стало известно, что жительница Удмуртии избила двух детей-близнецов из-за их плача. Дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Обвиняемая в период с 15 по 27 февраля 2024 года, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери.