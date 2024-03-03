Силовики ликвидировали шесть боевиков в ходе КТО в Ингушетии – СМИ

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Спецоперация в Карабулаке в Республике Ингушетия завершена. Режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

По данным СМИ, в ходе контртеррористической операции в городе Карабулаке были ликвидированы шесть боевиков. В настоящий момент их личности устанавливаются.

"Идет осмотр места, установка личностей", – сообщили в оперативных службах.

Ранее стало известно, что стрельба в Карабулаке прекратилась, началась зачистка квартиры, где скрывались боевики.

Вечером, 2 марта, на четырех улицах города Карабулак ввели режим контртеррористической операции. Решение о проведении КТО было принято начальником УФСБ России по региону. Жители прилегающих к зоне КТО домов были эвакуированы.