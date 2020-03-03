СК начал проверку по факту гибели курсанта МЧС во время уборки спортзала

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет инициировал проверку по факту смерти курсанта академии Государственной противопожарной службы МЧС России во время уборки спортивного зала в Подмосковье.

Инцидент случился во вторник в городском округе Пушкино в загородном учебном центре "Нагорное". В помещении группа курсантов выполняла плановую уборку и мыла полы.

"При складывании мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего курсанта. В результате молодому человеку причинены травмы, несовместимые с жизнью", – приводит Агентство "Москва" слова старшего помощника главы регионального главка СК России Ольги Врадий.

По ее словам, в настоящее время следователи осмотрели место ЧП, а также опросили командный состав и курсантов. Помимо этого, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что курсант попытался передвинуть баскетбольную стойку, после чего конструкция на него рухнула.

