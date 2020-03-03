Курсант МЧС погиб, пытаясь передвинуть баскетбольную стойку в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области погиб курсант академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Он пытался передвинуть баскетбольную стойку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в загородном учебном центре "Нагорное". Молодой человек попытался передвинуть стойку, однако в какой-то момент она сложилась. В результате от полученных травм курсант скончался.

В настоящее время по данному факту инициирована служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СК начал проверку по факту гибели мужчины на стройке в Южном Медведкове. По предварительным данным, он упал в шахту лифта строящегося объекта, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.