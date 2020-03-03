Полицейские ранили мужчину во время задержания в ТЦ "Тульский"

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Полицейские ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской улице, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Мужчина, подозреваемый в совершении имущественного преступления, оказал сопротивление, и сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в торговом центре "Тульский". Мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован.

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