Суд арестовал обвиняемого в нападении на людей в столичном храме

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Таганский суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на прихожан храма на Бакунинской улице 26-летнего приезжего из Липецка Ефима Ефимова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Ефимову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля", – заявила судья Софья Прохорова.

Сам обвиняемый против заключения его под стражу по ходатайству следствия не возражал. Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Мужчина вошел в храм и набросился с ножом на служителей. Позднее стало известно, что злоумышленник – приезжий из Липецкой области. Он ранил двух помощников настоятеля – одного в руку, другого в спину.

Сам нападавший рассказал, что утром встал не с той ноги – тем самым он попытался объяснить свой поступок. Также он добавил, что, возможно, у него случились какие-то проблемы с головой.

Проведенный экспресс-тест не выявил у обвиняемого следов алкоголя или наркотиков. Полный анализ будет готов в течение 10 рабочих дней.